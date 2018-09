Polizeidirektion Koblenz / Lahnstein - Pressebericht für das ...

Lahnstein - Pressebericht für das Wochenende

Lahnstein - Lahnstein

Sachbeschädigungen

Am Freitag, den 31.08.2018, wurde gegen 17.45 Uhr der Polizei Lahnstein ein beschädigter PKW in Lahnstein in der Straße Im Nauling gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass der PKW im Heckbereich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde. Die Tat dürfte im Laufe des Nachmittags stattgefunden haben.

Gegen 23.15 Uhr wurden mehrere Jugendliche bzw. junge Männer gemeldet, die in Lahnstein in der Straße Im Flürchen Außenspiegel von PKWs abtreten würden. Die aufmerksame Mitteilerin konnte eindeutige Hinweise liefern, so dass mehrere dringend Tatverdächtige in unmittelbarer Nähe festgestellt werden konnten.

Am Samstagmorgen, den 01.09.2018 gegen 09.00 Uhr wurde dann ein weiterer beschädigter PKW in der Johannesstraße in Lahnstein gemeldet. Bei diesem war die Heckscheibe mit einem Stein eingeworfen worden. Die Tat dürfte im Zusammenhang mit den anderen Sachbeschädigungen stehen.

Körperverletzung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen Mitternacht, kam es in Lahnstein in der Bahnhofstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen.

Zunächst kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe von vier Personen und einer Gruppe von sieben Personen, die anschließend in einem Gerangel endete. Beim Schlagabtausch unter den Beteiligten wurde zumindest eine Person im Gesicht leicht verletzt. Die Täter konnten nur vage beschrieben werden. Sie sollen ca. 18 bis 22 Jahre alt gewesen sein und südländisches Aussehen haben.

Die Polizei Lahnstein bittet Zeugen, zu vorgenannten Fällen sich mit sachdienlichen Hinweisen unter Telefon 02621/ 9130 zu melden.

Jugenschutzkontrollen

In Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt Lahnstein und dem Kreisjugendamt Bad Ems wurden anlässlich der Lehner Kirmes in Niederlahnstein Jugendschutzkontrollen durch die Polizei Lahnstein durchgeführt. Neben diversen mahnenden Gesprächen und Beendigungen von Ruhestörungen musste eine volltrunkene Jugendliche von ihrem Vater abgeholt werden.

OTS: Polizeidirektion Koblenz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117712 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117712.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein Telefon: 02621-9130 pilahnstein@polizei.rlp.de Thomas Aporta, PHK

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.