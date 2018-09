Polizeidirektion Koblenz / Lahnstein - Pressebericht für das ...

Lahnstein - Pressebericht für das Wochenende 07.09.18-09.09.18

Lahnstein - Sachbeschädigungen

In der Nacht vom Freitag auf Samstag, kam es in Oberlahnstein zu Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Die Fahrzeuge, an denen die Außenspiegel abgetreten wurden, waren in der Bodewigstraße und der Reuschstraße geparkt. In unmittelbarer Nähe wurde durch einen Zeugen eine Gruppe Jugendliche gemeldet, welche tatverdächtigt sind.

Die Polizei Lahnstein bittet Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter Telefon 02621/9130 zu melden.

Jugendschutzkontrollen

In Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt Lahnstein und dem Kreisjugendamt Bad Ems wurden anlässlich der Kirmes in Oberlahnstein Jugendschutzkontrollen durchgeführt. Neben diversen mahnenden Gesprächen mussten auch sechs Platzverweise ausgesprochen werden.

