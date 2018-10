Polizeidirektion Koblenz / LKW beschädigt Einkaufswagenbox

LKW beschädigt Einkaufswagenbox

Lahnstein - Am Nachmittag des 02.10.2018 stieß ein LKW beim Rangieren auf dem Parkplatz des Globus-Baumarkts in Lahnstein gegen eine Einkaufswagenbox. Hierdurch wurde die Einkaufswagenbox, sowie drei Einkaufswagen beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Lahnstein in Verbindung zu setzen.

