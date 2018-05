Polizeidirektion Koblenz / Mehrere Fahrraddiebstähle am ...

Mehrere Fahrraddiebstähle am Wochenende in Lahnstein

Lahnstein - Im Verlauf des Wochenendes kam es zu mehreren Eigentumsdelikten zum Nachteil von Fahrradfahrern in Lahnstein. So wurden am Freitagabend zwei mit Kabelschloss gesicherte Mountainbikes vor der Sparda Bank in der Brückenstraße entwendet. Am Samstagabend kam es in der Braubacher Straße auf dem Parkplatz des Aldi zur Entwendung eines hochwertigen Pedelec (E-Bike) der Marke Focus, zwei weitere wurden ebenfalls in der Braubacher Straße vom Fahrradträger eines Touristenpaares entwendet. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden in diesen Fällen auf knapp 20.000 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lahnstein, Telefon 02621-9130, in Verbindung zu setzen.

