Polizeidirektion Koblenz / -Motorradunfall in Simmern/Hsr. mit ...

-Motorradunfall in Simmern/Hsr. mit zwei Verletzten -Diebstahl von Baustellenbeleuchtung in Uhler/Deimerbachbrücke -Diebstahl eines Werbebanners der LLG Hunsrück

Polizei Simmern - Am Samstagnachmittag ereignete sich in Simmern in der Bingener Straße ein Unfall mit einem Motorrad. Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah der Motorradfahrer einen vor ihm verkehrsbedingt wartenden Pkw und musste daher eine Vollbremsung durchführen. Hierbei verlor der 18-jährige Motorradfahrer die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw kam es nicht. Er und seine 19-jährige Sozia wurden verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert.

Zu einem Diebstahl von Baustellenbeleuchtung kam es vermutlich bereits über das Osterwochenende an der Deimerbachbrücke zwischen Uhler und Korweiler. Hier wurden insgesamt vier Bakenleuchten und eine Batterie entwendet.

Zu einem Diebstahl eines Werbebanners der LLG Hunsrück für eine Laufveranstaltung kam es ebenfalls vermutlich bereits am vergangenen Wochenende. Das Werbebanner wurde von einem Holzzaun in der Holzbacher Straße/Einmündung zur B50 in Simmern entwendet.

Täterhinweise zu den Diebstählen werden an die Polizeiinsepktion Simmern, Tel. 06761-9210 oder per Email an pisimmern@polizei.rlp.de erbeten.

OTS: Polizeidirektion Koblenz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117712 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117712.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Simmern

Telefon: 06761-9210 pisimmern@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.