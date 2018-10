Polizeidirektion Koblenz / Nach Verkehrsunfall wird nach dem ...

Nach Verkehrsunfall wird nach dem beschädigten Fahrzeug gesucht

Lahnstein - Am Montag, den 08.10.2018, gegen 00:05 Uhr, kam eine 22-jährige Autofahrerin in der Burgstraße in Lahnstein aufgrund des Gegenverkehrs etwas zu weit nach rechts und touchierte dabei ein am rechten Fahrbahnrand stehendes Fahrzeug. Es kam zum Sachschaden. Da das Mobiltelefon der Verursacherin entladen war, wartete sie zunächst an der Unfallstelle, ob ggf. der Fahrer des Fahrzeuges zu seinem Auto kommt. Da niemand kam fuhr sie nach Hause, informierte telefonisch die Polizei und fuhr zur Unfallstelle wieder zurück. Dort angekommen musste sie feststellen, dass das beschädigte Fahrzeug weg war. Nach Aussage der jungen Frau handelte es sich dabei um einen roten Alfa Romeo mit EMS-?? Kennzeichen. Der Geschädigte wird gebeten, sich bei der Polizei Lahnstein zu melden.

