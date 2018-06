Polizeidirektion Koblenz / Oberwesel - Diebstahl eines E-Bike ...

Oberwesel - Diebstahl eines E-Bike auf Campingplatz

Oberwesel - Samstagmorgen zwischen 00:00 und 07:00 Uhr wurde ein E-Bike der Marke Pegasus, Farbe schwarz auf dem Campingplatz in Oberwesel Am Hafen entwendet. Der Eigentümer hatte das E-Bike neben seinem Camper stehen, welches durch ein einfaches Fahrradschloss abgeschlossen war. Die Polizeiinspektion Boppard sucht Zeugen der Tat und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06742-8090 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de.

OTS: Polizeidirektion Koblenz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117712 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117712.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz

Telefon: 0261-103-0 www.polizei.rlp.de/pd.koblenz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.