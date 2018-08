Polizeidirektion Koblenz / PI Boppard - Pressemeldungen fürs ...

PI Boppard - Pressemeldungen fürs WE 17-19.8.

Boppard - Emmelshausen - Eine Gruppe des TSV Emmelshausen veranstaltete am Freitag einen Umtrunk an der Liesenfelder Grillhütte. Bei den Aufräumarbeiten am Samstag Morgen stellte man fest, dass eine Holzbank auf der Grillstelle lag und beschädigt wurde. Offenbar suchten Unbekannte, nachdem die Mitglieder des Sportvereins das Gelände verlassen hatten, die Grillhütte auf und beschädigten das Inventar. Hinweise bitte an die Polizei Boppard (Tel.: 06742 / 809-0).

Waldesch - Am Samstag Nachmittag stellte ein Anwohner in Waldesch im Gödersweg Farbspritzer an seinem Eigentum fest. Pkw, Gartenmöbel und Mauer waren mit weißer Farbe beschmiert. Offensichtlich füllten unbekannte Personen Luftballons mit Farbe und schleuderten diese auf das Grundstück. Die Reinigung wird sich als sehr aufwändig gestalten. Hinweise bitte an die Polizei Boppard (Tel.: 06742 / 809-0).

Rhens - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Pkw-Fahrer in Rhens einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfung konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen Konsum von Betäubungsmittel hindeuten. Die Fahrtüchtigkeit wurde angezweifelt. Die Fahrzeugschlüssel wurden vorübergehend sichergestellt und eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Neben den genannten Vorfällen wurden mehrere Strafanzeigen wegen Diebstahl und Körperverletzung gefertigt. Vier Verkehrsunfälle wurden aufgenommen, wobei eine Person leicht verletzt wurde. Hinzu kommen unzählige Ruhestörungen quer durch das Dienstgebiet.

