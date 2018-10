Polizeidirektion Koblenz / PI Boppard - Vermisstensuche im ...

PI Boppard - Vermisstensuche im Klettersteig Boppard

Boppard - Am 04.10.2018 gegen 16:30 Uhr wurde der PI Boppard gemeldet, dass ein Wanderer vermisst wird. Der Vermisste war mit seinem Bruder auf dem Klettersteig Boppard unterwegs. Die Brüder trennten sich nach einiger Zeit, um auf verschiedene Routen weiterzugehen. Einer der beiden Brüder erschien jedoch nicht am vereinbarten Treffpunkt. Da ein Unglücksfall nicht auszuschließen war, wurde der Bereich weiträumig durch die Polizei Boppard und die FFW Boppard abgesucht. Bei den Suchmaßnahmen wurde auch der Polizeihubschrauber eingesetzt. Der Vermisste konnte nach Hinweisen aus der Bevölkerung wohlbehalten in der Ortslage Spay angetroffen werden.

