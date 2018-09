Polizeidirektion Koblenz / PI Simmern: zahlreiche ...

PI Simmern: zahlreiche Sachbeschädigungen in Kirchberg, u.a. an geparkten Pkw`s

Simmern/Hsr. - Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag sowie von Freitag auf Samstag, ereigneten sich in der Innenstadt von Kirchberg zahlreiche Sachbeschädigungen an geparkten Pkw`s. Insgesamt wurden bislang 7 beschädigte Fahrzeuge bekannt, an welchen Außenspiegel und Beleuchtungseinrichtungen beschädigt wurden. Die Fahrzeuge waren im Innenstadtbereich -Oberstraße, Kappeler Str. und Bahnhofstraße- geparkt. Weitherin sind in den zurückliegenden Nächten mehrere Mülleimer im Stadtgebiet abgerissen worden. Zudem wurde in der Bahnhofsstraße ein Verkehrsspiegel zerstört, ein Haltestellenschild herausgerissen und eine Sitzbank beschädigt.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Simmern erbeten. Tel. 06761-9210 oder pisimmern@polizei.rlp.de

