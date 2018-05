Polizeidirektion Koblenz / PKW Brand am Bahnhof Boppard

PKW Brand am Bahnhof Boppard

Boppard - Am 10.05.2018 wurde um 08:55 Uhr hiesiger Polizeiinspektion ein stark qualmender PKW am Bürgermeister-Syrée-Platz in Boppard gemeldet. Beim Eintreffen der Streife stand die Front des PKW bereits in Flammen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Boppard schnell gelöscht werden, ursächlich für den Brand dürfte ein technischer Defekt sein. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

OTS: Polizeidirektion Koblenz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117712 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117712.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard Telefon: 06742-809-0

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.