Polizeidirektion Koblenz / Pkw in Oberfell zerkratzten

Pkw in Oberfell zerkratzten

Oberfell - Ein über Nacht auf Sonntag im Koblenzer Weg in Oberfell abgestellter Pkw Golf diente einem bislang unbekannten Randalierer als Gegenstand, um sich mal richtig auszutoben. Der blaue Lack des Pkws wurde an allen Fahrzeugseiten und -teilen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Aufgrund einer Sonderlackierung wird der Sachschaden auf rund 4000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeiwache Brodenbach (Tel.: 02605/9802-1510)

