Polizeidirektion Koblenz / Polizeiinspektion Bendorf sucht ...

Polizeiinspektion Bendorf sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls

Bendorf - Am 18.09.2018 ereignete sich im Einmündungsbereich Brauereistraße/In der Langfuhr, 56170 Bendorf ein Verkehrsunfall, bei dem ein PKW gegen einen LKW stieß. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Der PKW Fahrer soll von der Brauereistraße kommend in die Straße " In der Langfuhr" eingefahren sein. Hierbei stieß er aus noch ungeklärter Ursache gegen einen entgegenkommenden LKW. An der Unfallörtlichkeit soll sich vor dem Eintreffen der Polizei ein Zeuge befunden haben, der allerdings keine Personalien an der Unfallstelle zurückließ. Zur Klärung des Unfallherganges wäre die Zeugenaussage von erheblichem Nutzen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bendorf gerne entgegen.

