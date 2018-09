Polizeidirektion Koblenz / Polizeiinspektion Boppard - ...

Polizeiinspektion Boppard - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer in Beulich

Polizeiinspektion Boppard - Der allein beteiligte Unfallverursacher befuhr mit seinem Leichtkraftrad Yamaha XT die L206 von Morshausen kommend in Richtung Emmelshausen. In einer leichten Linkskurve in Beulich fuhr er vermutlich aus Unachtsamkeit und nicht angepasster Geschwindigkeit geradeaus, stürzte und rutsche gegen 2-3 Steinblöcke. Ca. 6m weiter kam er auf der Gartenfläche des Grundstücks zum Liegen. Da der Mann über Rückenschmerzen klagte, wurde er mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus Koblenz verbracht.

