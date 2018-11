Polizeidirektion Koblenz / Polizeiwache Flughafen Hahn - ...

Polizeiwache Flughafen Hahn - Verkehrsunfallflucht der "etwas anderen Art"

Simmern, Polizeiwache Hahn - Eine Verkehrsunfallflucht der "etwas anderen Art" musste die Polizeiwache Hahn am 03.11.18 aufnehmen. Eine bislang unbekannte Radfahrerin wollte an diesem Tag gegen 12:10 h hinter einem Auto aus dem Terminalbereich des Flughafens herausfahren. Sie übersah jedoch, dass sich die Schranke hinter dem PKW schloss und fuhr gegen die geschlossene Schranke. Hierbei rissen die Sollbruchschrauben ab und die Schranke fiel zu Boden. Die Radfahrerin legte die Schranke noch bei Seite und entfernte sich dann, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern, von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiwache Hahn unter der Rufnummer 06543/9810.

