Polizeidirektion Koblenz / Presse-Erstmeldung über Wohnhausbrand

Andernach - Am 20.10.2018 wurde der Polizei Andernach um 23:54 ein Wohnhausbrand in der Eisenhand in Andernach gemeldet. Das Feuer wurde durch starke Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Andernach und Miesenheim schnell unter Kontrolle gebracht und griff nicht auf andere Gebäude über. Es kam niemand zu Schaden, alle Bewohner konnten sich selbstständig retten. Derzeit wird davon ausgegangen, dass das Feuer in der Küche einer der Erdgeschosswohnungen ausgebrochen ist. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

