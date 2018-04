Polizeidirektion Koblenz / Pressebericht der PI Andernach für ...

Pressebericht der PI Andernach für das Osterwochenende vom 30.03.2018 - 02.04.2018

Andernach - Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen Urmitz - In der Mozartstraße kam es am Morgen des 30.03. zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW. Ein bislang unbekannter Täter schlug die Heckscheibe ein.

Andernach - Von Freitag auf Samstag kam es in der Wegelerstraße in Andernach zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW. Ein bislang unbekannter Täter schlitzte das Stoffverdeck auf.

Hinweise zur Tat, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, bitte an die Polizei Andernach unter der Telefonnummer 02632/921-0 oder per E-Mail an piandernach@polizei.rlp.de.

Versuchter Einbruch Andernach - In der Hauptstraße im ST Namedy kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu zwei Einbruchsversuchen durch einen bisher unbekannten Täter.

Hinweise zur Tat, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, bitte an die Polizei Andernach unter der Telefonnummer 02632/921-0 oder per E-Mail an piandernach@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Andernach - In der Nacht von Samstag auf Sonntag verlor ein 27-jähriger Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen PKW und durchbrach im Abfahrtbereich Namedy die Uferschutzmauer. Er hatte Glück, wurde nur leicht verletzt und blieb mit seinem PKW vor dem ca. 4 Meter tiefen Abgrund stehen. Da er jedoch unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten.

Fahrt unter Drogeneinfluss Andernach - Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagabend gegen Mitternacht mussten die Beamten feststellen, dass sich in dem PKW neben den 5 Insassen eine 6. Person im Kofferraum befand. Zudem konnten bei dem 18-jährigen Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden, die sich in einem Drogenvortest bestätigten und eine Blutprobe entnommen wurde. Der 6. Insasse musste den weiteren Weg zu Fuß bestreiten und der PKW an einen fahrtüchtigen Fahrer übergeben werden. Gegen beide wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Feuerwehreinsatz nach Brandmeldung Nickenich - 6 Jugendliche lösten am Sonntagabend einen Feuerwehreinsatz mit 36 Feuerwehrleuten und 6 Rettungskräften aus. Sie zündelten in der Ruine der verlassenen Heimschule, wobei es auch zu einer kleinen Explosion gekommen sein soll. Wie sich später herausstellte wurde diese Explosion durch eine Deodose im Feuer ausgelöst. Das Feuer konnte gelöscht werden und es entstand kein Sachschaden. Zum Glück wurde niemand verletzt.

