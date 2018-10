Polizeidirektion Koblenz / Pressebericht der PI Boppard für ...

Pressebericht der PI Boppard für das Wochenende vom 05.-07.10.2018

Koblenz - Im Dienstbezirk der PI Boppard ereigneten sich über das Wochenende insgesamt 20 Verkehrsunfälle. In der Nacht vom 04. auf den 05.10.2018 beschädigte in Thörlingen ein unbekannter Fahrzeugführer den Gartenzaun eines Anwesens und flüchtete anschließend. Am 05.10.2018, gegen 15:00 Uhr, kam es zu einer Berührung zweier Fahrzeuge beim Befahren der L 208 im Begegnungsverkehr, wobei einem der beiden Fahrzeuge der Spiegel abgefahren wurde. Der Verursacher flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Waldesch. Ebenfalls am 05.10.2018, gegen 18:17 Uhr, beschädigte ein Pkw-Fahrer in der Henchenstraße in Emmelshausen einen Baum und ein Verkehrszeichen. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte der Unfallverursacher ermittelt werden.

Am 06.10.2018, gegen 12:20 Uhr, ereignete sich in Oberwesel auf dem Fahrradweg der B 9 ein Unfall im Begegnungsverkehr zwischen zwei Fahrradfahrern. Einer der beiden Fahrradfahrer verletzte sich dabei so schwer, dass er durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Beim Befahren der L 210 in Fahrtrichtung Boppard gegen 15:05 Uhr,stürzte der Fahrer eines Motorrades infolge nicht angepasster Fahrgeschwindigkeit. Während hoher Schaden am Motorrad entstand, verletzte sich der Fahrer, so dass er ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Ebenfalls am 06.10.2018, gegen 16:00 Uhr, stürzte eine Fahrradfahrerin in der Michael-Bach-Straße in Boppard. Mit Verdacht auf Schlüsselbeinfraktur wurde die Fahrerin ins Krankenhaus gebracht. Hier war auch der Rettungshubschrauber im Einsatz.

Am 06.10.2018, gegen 11:36 Uhr, wurde die Feuerwehr Boppard zu einem Einsatz auf den Klettersteig gerufen. Eine weibliche Person war aufgrund eines Schwächeanfalls nicht mehr in der Lage, ihre Klettertour fortzusetzen. Die schwergewichtige Dame wurde von den Höhenrettern der Feuerwehr Boppard angeseilt und konnte dann mit vereinten Kräften hochgezogen werden.

Aufgrund des herrlichen Wochenendwetters feierten nochmals viele Bürger im Freien, so dass die Polizei zu zahlreichen Ruhestörungen ausrücken musste.

- Leo Münch -

Polizeihauptkommissar

