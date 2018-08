Polizeidirektion Koblenz / Pressebericht der Polizeiinspektion ...

Pressebericht der Polizeiinspektion Simmern für das Wochenende vom 17.-19.08.2018

Simmern (Hunsrück) -

- Sachbeschädigung in Simmern -

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht vom Freitag 17.08.2018 auf Samstag 18.08.2018 ein Verteilerkasten der Deutschen Telekom AG an der Ecke Bingener Straße/ Auf der Schlicht. Hierbei wurde die Tür des Verteilerkastens eingetreten und einige Schaltkabel herausgerissen. Dies hatte Störungen im Telefonnetz im Bereich des Sonnenhofs zur Folge. Bei relevanten Feststellungen in diesem Zusammenhang wird um Mitteilung an die Polizeiinspektion Simmern unter Tel.: 06761/9210 oder mail: pisimmern.wache@polizei.rlp.de gebeten.

- Sachbeschädigung durch Feuer in Simmern-

Am späten Samstagabend gerieten aus bislang ungeklärten Gründen derzeit noch nicht näher bekannte Baustoffe in einer Metallgitterbox an einer Baustelle im Wohngebiet Auf der Schlicht in Simmern in Brand. Der Einsatz der Feuerwehr war zum Feststellungszeitpunkt nicht mehr erforderlich. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Bei relevanten Feststellungen in diesem Zusammenhang wird auch hier um Mitteilung an die Polizeiinspektion Simmern unter Tel.: 06761/9210 oder mail: pisimmern.wache@polizei.rlp.de gebeten.

Polizeiinspektion Simmern Bingener Straße 14 55469 Simmern Tel.: 06761/9210 mail: pisimmern.wache@polizei.rlp.de