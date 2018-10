Polizeidirektion Koblenz / Pressebericht der Polizeiinspektion ...

Pressebericht der Polizeiinspektion Andernach für das Wochenende vom 12.10.2018 - 14.10.2018

Andernach - Freitag, 12.10.2018

Plaidt - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln /

Bei einer Verkehrskontrolle konnten bei dem Fahrer eines Kleinkraftrades drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Dem 32-jährigen Fahrzeugführer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

Mülheim-Kärlich - Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis /

In Höhe des Chateau-Renault-Platzes wurde der Fahrer eines Mofarollers einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten deutlich Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,53 Promille. Im Rahmen der Kontrolle stellt sich zudem heraus, dass das Mofa erheblich schneller als die erlaubten 25 km/h fährt. Das Zweirad wird sichergestellt, dem Fahrer eine Blutprobe entnommen eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

Samstag, 13.10.2018

Mülheim-Kärlich, Einbruch in Mobilfunkgeschäft /

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten bisher unbekannte Täter durch "Aufbrechen" des Daches in einen Vodafone-Shop in der Industriestraße einzusteigen. Augenscheinlich gelangten der/die Täter jedoch nicht bis ins Innere des Geschäftes. Ob sie bei ihrer Tatausübung gestört wurden ist nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Andernach unter 02632/921-0 oder per Mail an piandernach@polizei.rlp.de

Weißenthurm - Trunkenheit im Verkehr /

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei der Fahrerin eines Pkw VW Polo deutlich Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,49 Promille. Der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Urmitz - Sachbeschädigung an Briefkasten /

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Hauptstraße in Urmitz ein an einer Hauswand befestigter Briefkasten durch einen Silvesterböller zerstört. Durch die Wucht der Sprengung wurde die über dem Briefkasten angebrachte Außenbeleuchtung des Wohnhauses ebenfalls beschädigt. Es handelt sich hierbei keinesfalls mehr um einen "Dummen-Jungen-Streich" sondern um eine Straftat! Täterhinweise werden an die Polizeiinspektion Andernach unter 02632/921-0 oder per Mail an piandernach@polizei.rlp.de erbeten.

Im Berichtszeitraum ereigneten sich zudem 17 Verkehrsunfälle, bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde.

