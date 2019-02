Polizeidirektion Koblenz / Pressebericht vom 17.02.2019

Pressebericht vom 17.02.2019

Simmern,Polizeiinspektion - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der B421 bei Kappel ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Der Fahrer eines Pkw kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde mit Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr besteht jedoch nicht.

Fahren ohne Fahrerlaubnis, falsche Personalienangabe

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Freitagabend in Simmern wurde durch die Polizeibeamten/In festgestellt, dass gegen den Fahrer des Pkw bereits ein Fahrverbot verhängt worden war. Offensichtlich zur Verschleierung des Fahrverbotes gab der Fahrer gegenüber der Polizei die Personalien seines Bruders an. Der Schwindel fiel allerdings auf. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen falscher Personalienangabe.

