Polizeidirektion Koblenz / Pressemeldung Polizei Andernach, ...

Pressemeldung Polizei Andernach, Fr., 31.08.2018/12:00 Uhr - So., 02.09.2018/09:00 Uhr, Verkehrsunfälle, Trunkenheitsfahrten

Andernach -

Bei Zusammenstoß 2 Personen leicht verletzt Mülheim-Kärlich: Am Freitagnachmittag, befuhren 2 Pkw hintereinander die Straße "In der Pützgewann". Der vordere Pkw musste an der Einmündung zur K 96 verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende 23-jährige Pkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den vorderen Pkw auf. Bei dem Zusammenstoß wurden im ersten Pkw die 45-jährige Fahrerin, sowie ein 12-jähriges Kind leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro beziffert.

Nach Zusammenstoß geflüchtet Andernach: Im Zeitraum, von Freitagmorgen, bis Freitagmittag, wurde auf dem Parkplatz am Bahnhof, ein abgestellter Peugeot auf der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Der verursachte Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert. Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.

Radfahrerin kam zu Fall Andernach: Eine 61-jährige Radfahrerin befuhr am Freitag, gegen kurz vor 19:00 Uhr, einen Verbindungsweg zwischen Brohl und Andernach-Namedy, hierbei kam sie zu Fall und verletzte sich im Beinbereich.

Seniorin mit Fahrrad gestürzt Mülheim-Kärlich: Am Samstagnachmittag, befuhr eine 75-jährige Radfahrerin einen Feldweg im Bereich Mülheim Kärlich. Hierbei stürzte sie mit ihrem Rad. Die Seniorin wurde bei dem Unfall verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

BMW flüchtet nach Zusammenstoß Andernach: Am Samstagabend, befuhr ein 70-jähriger Pkw-Fahrer den Kreisverkehr im Bereich St. Thomaser-Hohl/Breite Straße, in Richtung Werftstraße. Hierbei wurde er im Kreisverkehr innen von einem BMW überholt und es kam zum Zusammenstoß. Der BMW entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Der verursachte Schaden wird auf ca. 1.000 Euro beziffert. Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de erbeten.

Weitere Verkehrsunfälle Im Berichtszeitraum ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizei Andernach noch 15 weitere Verkehrsunfälle, bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Alkoholisiert Fahrrad geführt Weißenthurm: Am Samstagabend, gegen 19:35 Uhr, wurde ein 63-jähriger Radfahrer, durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Andernach kontrolliert, da er unsicher mit seinem Fahrrad auf einem Gehweg unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle konnte Alkoholgeruch festgestellt werden, dies wurde durch einen Alkoholtest bestätigt. Dem stark alkoholisierten Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Weiterer Radfahrer unter Alkoholeinfluss Andernach: Ein 42-jähriger Radfahrer wurde am frühen Sonntagmorgen, auf der Koblenzer Straße, kontrolliert, da er ohne Beleuchtung unterwegs war. Bei dieser Kontrolle wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest bestätigte eine starke Alkoholisierung. Daraufhin wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

