Polizeidirektion Koblenz / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Andernach für den Zeitraum von Freitag, dem 07.09.2018, 13:00 Uhr, bis Sonntag, dem 09.09.2018, 13:00 Uhr

Andernach - Andernach - Trunkenheitsfahrt

Im Rahmen der Streife fiel den Beamten am Samstagnachmittag ein Mofa auf, das in Schlangenlinien geführt wurde. Während der Verkehrskontrolle konnte bei dem 44-jährigen Fahrzeugführer deutlich Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Der Fahrer verfügt zudem weder über eine Prüfbescheinigung, die ihn zum Führen des Mofa berechtigt, noch ist das Fahrzeug ordnungsgemäß versichert.

Andernach - Verkehrsunfall mit Verletzten unter Alkoholeinfluss

Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich in Andernach, im Kreuzungsbereich Koblenzer Straße / Werftstraße, ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leichte Verletzungen davontrugen. Der Fahrer eines Pkw Renault missachtete vermutlich das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage, sodass es zu einem Zusammenstoß mit einem von der Werftstraße in die Koblenzer Straße einbiegenden Pkw Kia kam. Durch den Aufprall wurden der Unfallverursacher, dessen schwangere Beifahrerin, sowie der Fahrer des kreuzenden Pkw leicht verletzt. Bei dem Fahrer des Renault, der zunächst leugnete den Pkw überhaupt geführt zu haben, konnte im Rahmen der Unfallaufnahme deutlich Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,11 Promille.

Im Berichtszeitraum musste die Polizei Andernach insgesamt 11 mal wegen gemeldeter Ruhestörungen ausrücken. Zudem ereigneten sich 15 Verkehrsunfälle, bei denen zum Glück niemand ernsthaft zu Schaden kam.

OTS: Polizeidirektion Koblenz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117712 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117712.rss2

Rückfragen von Presseorganen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach PHK'in Wolter

Telefon: 02632-921-0 PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.