Polizeidirektion Koblenz / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Bendorf - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Bendorf - Am Dienstag, 09.10.2018, zwischen 07.45 und 17.10 Uhr parkte eine Verkehrsteilnehmerin ihren PKW BMW auf dem Parkplatz eines Sanitätshauses in der Hauptstraße 186 in Bendorf. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden im Bereich der hinteren Stoßstange links fest. Ein Verursacher gab sich bei ihr nicht zu erkennen, sodass von einem unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle auszugehen ist. Entsprechende polizeiliche Ermittlungen wurden eingeleitet. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter 02622/9402-0 mit der Polizei in Bendorf in Verbindung zu setzen.

