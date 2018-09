Polizeidirektion Koblenz / Raser in Urbar erwischt

Raser in Urbar erwischt

56182 Urbar - Die Polizei Bendorf führte in der vergangenen Nacht eine Verkehrskontrolle auf der B 42 in Urbar durch. Hierbei wurde auch die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überprüft. Ein 20-jähriger PKW-Fahrer fuhr mit 127 km/h in die Kontrolle. Ihn erwartet ein Bußgeld von 680,- Euro und drei Monate Fahrverbot. Auch eine 44-jährige Autofahrerin war mit 80 km/h zu schnell. Sie erwarten 100,- Euro Bußgeld und einen Punkt in Flensburg.

