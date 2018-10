Polizeidirektion Koblenz / Rhens - Einbruch in die Spielhalle ...

Rhens - Einbruch in die Spielhalle "Kleines Casino"

Rhens - Am Samstag, den 13.10.2018 in der Zeit zwischen 02:00 - 07:50 Uhr, stiegen unbekannte Täter über das Dach in den Dachstuhl der Spielhalle ein und deaktivierten vermutlich bereits von hier aus die vor Ort befindliche Alarmanlage mitsamt Nebelmaschine. Im Anschluss drangen sie in den Spielraum ein, zerstörten die Videoaufzeichnungsgeräte und öffneten gewaltsam alle acht Spielautomaten sowie einen Geldwechsler. Hieraus entwendeten sie sämtliche Geldscheine und einen geringen Anteil an Münzgeld in einer geschätzten Gesamthöhe von ca. 25.000EUR. Der entstandene Sachschaden dürfte noch deutlich darüber liegen. Die Polizeiinspektion Boppard bittet um Hinweise hinsichtlich verdächtiger Personen oder Fahrzeuge. Hinweise unter der Telefonnummer 06742-8090 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de

