Polizeidirektion Koblenz / Sachbeschädigung an Grabstein

Sachbeschädigung an Grabstein

Rhens, Friedhof - Die Polizei Boppard ermittelt derzeit wegen einer Sachbeschädigung an einem Grabstein auf dem Rhenser Friedhof, Am Viehtor 2. Der betroffene Grabstein muss zwischen Samstag,09.03.2019 15:00 Uhr, und Freitag,15.03.2019 13:30 Uhr, beschädigt worden sein. Die Polizeiinspektion Boppard bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06742-8090 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de.

