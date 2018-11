Polizeidirektion Koblenz / Sachbeschädigung an PKW auf dem ...

Sachbeschädigung an PKW auf dem Salhofplatz

Lahnstein - In der Nacht vom 23.11.2018 auf den 24.11.2018 wurde ein auf dem Salhofplatz abgestellter brauner PKW VW Golf Plus beschädigt. Unbekannte Täter zerkratzten die hintere Fahrertüre des VW Golf Plus auf einer Länge von ca. 74 cm. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lahnstein, Telefon 02621-9130, in Verbindung zu setzen.

