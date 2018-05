Polizeidirektion Koblenz / Sachbeschädigung auf Kirmes

Sachbeschädigung auf Kirmes

Gondershausen - Tatzeit : Freitag 11.5.2018 23:20 Uhr

Am Freitagabend kam es auf der Kirmes in Gondershausen zu einer Sachbeschädigung. Hierbei schlug ein unbekannter Täter die Scheibe an einem Greifautomat ein. Die Polizeiinspektion Boppard sucht weitere Zeugen der Tat und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06742-8090 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de.

OTS: Polizeidirektion Koblenz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117712 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117712.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz

Telefon: 0261-103-0 www.polizei.rlp.de/pd.koblenz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.