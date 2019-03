Polizeidirektion Koblenz / Sachbeschädigung in den Rheinanlagen

Sachbeschädigung in den Rheinanlagen

Lahnstein - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in den Rheinanlagen in einem Cafe durch unbekannte Täter ein Bistrotisch im Außenbereich mutwillig beschädigt. Sachdienliche Hinweise werden unter 02621/9130 an die Polizeiinspektion Lahnstein erbeten.

