Polizeidirektion Koblenz / Sachbeschädigungen

Sachbeschädigungen

Lahnstein - Am frühen Samstagmorgen, 29.09.2018, kam es im Stadtgebiet Lahnstein zu mehreren Sachbeschädigungen. Gegen 03:30 Uhr wurde ein junger Mann von einer Zeugin beobachtet, wie er lautstark telefonierend und fluchend durch die Mittelstraße ging und dabei gegen geparkte Fahrzeuge schlug. Dabei wurde mindestens ein Außenspiegel abgerissen. In der Adolfstraße konnte später eine defekte, beleuchtete Werbetafel festgestellt werden. Auch in der Wilhelmstraße stand ein Pkw mit defektem Außenspiegel. Gegen 04:30 Uhr konnte schließlich ein Heranwachsender im Taplinsweg vorläufig festgenommen werden, der zuvor einen dort geparkten Pkw stark beschädigt hatte. Ob der Beschuldigte auch für die anderen Schäden verantwortlich ist, wird noch ermittelt.

Die Polizei Lahnstein bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 02621/ 9130.

OTS: Polizeidirektion Koblenz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117712 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117712.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein

Telefon: 02621-9130 pilahnstein.wache@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.