Polizeidirektion Koblenz / Sachbeschädigungen und Diebstähle ...

Sachbeschädigungen und Diebstähle im Stadtgebiet

Vallendar - Vallendar - In der Nacht vom 16.03.2019 auf den 17.03.2019 kam es im Bereich des Stadtgebietes Vallendar, Innenstadtbereich sowie Hellenpfad und Bahnhofsvorplatz, zu einer Vielzahl von Sachbeschädigungen und Diebstählen. In den Morgenstunden des 17.03.2019 konnten durch die Polizei Bendorf hierzu 3 Tatverdächtige festgestellt werden. Die Polizei Bendorf bittet Anwohner, welche eine Sachbeschädigung oder einen Diebstahl in Vallendar festgestellt haben, sich mit der Polizei Bendorf in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeidirektion Koblenz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117712 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117712.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz Polizeiinspektion Bendorf PHK Fischer Telefon: 02622 94020 www.polizei.rlp.de/pd.koblenz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.