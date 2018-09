Polizeidirektion Koblenz / Schwerer Verkehrsunfall auf B49 - 2 ...

Schwerer Verkehrsunfall auf B49 - 2 Tote und 5 Schwerverletzte

Dieblich - Am Donnerstagmittag gegen 14:00 Uhr ereignete sich auf der B 49 zwischen dem Ortsausgang Dieblich und der Autobahnbrücke unmittelbar hinter der Abfahrt zum Nettomarkt ein folgenschwerer Verkehrsunfall an dem vier Pkw beteiligt waren. EIn Pkw Mercedes eines Ehepaars aus Schweden und dahinter ein Audi mit zwei Männern aus Koblenz und Bendorf fuhren auf der B 49 in Richtung Cochem. Diesen kam ein Rentnerehepaar aus Berlin in ihrem weißen Golf und dahinter eine Koblenzerin in einem Polo entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt der Berliner Golf von seiner Fahrbahnspur ab und fährt nach links über die Linksabbiegerspur hinweg auf die Gegenfahrspur in die Seite des schwedischen Pkws und kollidiert anschließend frontal mit dem Audi. Der schwedische Mercedes kommt durch den Anstoß ins Schleudern und schleudert seinerseits in den Polo der Koblenzerin. Die beiden Berliner können nur noch tot aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Der Fahrer des Audi wird lebensgefährlich verletzt, sein Beifahrer sowie die Insassen der beiden anderen Autos werden schwerverletzt in Koblenzer Krankenhäuser verbracht. 1 Rettungshubschrauber, 5 Rettungswagen sowie mehrere Notärzte waren im Einsatz. Ebenso die Feuerwehren Dieblich und Kobern , der Org-Leiter und die Notfallseelsorge. Die B 49 war über 3 Stunden voll gesperrt. Ein Gutachter wurde mit der Unfallrekonstruktion beauftragt. Alle vier Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf über 50.000 Euro geschätzt.

