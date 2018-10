Polizeidirektion Koblenz / Spay - Versuchter Einbruch in ein ...

Spay - Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Spay - In der Zeit von Donnerstag, den 11.10.2018 um 10 Uhr, bis zum Freitag, den 12.10.2018 um 11:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter sich über das Gitter eines Kellerschachtes Zutritt in die Wohnräumlichkeiten eines freistehenden Einfamilienhauses in Spay, in der Straße "Im Maueracker", zu verschaffen. Dabei wurden diese vermutlich gestört, da auf dem vermeintlichen Fluchtweg zwei Schraubenmuttern aufgefunden wurden, welche der angegangenen Vergitterung zugeordnet werden konnten. Die Polizeiinspektion Boppard bittet um Hinweise hinsichtlich verdächtiger Personen oder Fahrzeuge. Hinweise unter der Telefonnummer 06742-8090 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de.

