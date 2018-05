Polizeidirektion Koblenz / Spiegel abgeschlagen

Spiegel abgeschlagen

Koblenz - Einem Angler wurden am frühen Freitagabend in Horchheim an dessen Roller beide Spiegel abgeschlagen. Das Fahrzeug war zwischen Bahndamm Kirchstraße und Rhein geparkt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lahnstein, Telefon 02621-9130, in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeidirektion Koblenz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117712 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117712.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz Polizeiinspektion Lahnstein Nordallee 3 56112 Lahnstein

Telefon: 02621-913-0 www.polizei.rlp.de/pd.koblenz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.