Polizeidirektion Koblenz / Trunkenheit im Straßenverkehr

Trunkenheit im Straßenverkehr

Lahnstein - Am Sonntagmorgen, gegen 04:20 Uhr, meldete ein Taxifahrer, dass ein Pkw auffallend unsicher von der Südbrücke Koblenz in Richtung Lahnstein geführt und dabei auch mehrfach auf die Gegenfahrbahn gesteuert worden sei. An der Halteranschrift konnte der 24-jährige Fahrer angetroffen werden. Er stand unter Alkoholeinwirkung. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein vorläufig entzogen.

