Polizeidirektion Koblenz / Verkehrsunfälle im Dienstgebiet der ...

Verkehrsunfälle im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Boppard

Boppard - Übers Wochenende ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Boppard insgesamt 4 Verkehrsunfälle. Darunter auch folgender Unfall: Der Fahrer eines Pkw Ford befuhr am Sonntagmorgen gegen 09:30 Uhr die B 327 aus Richtung Kastellaun kommend in Fahrtrichtung Emmelshausen. In Höhe der Abfahrt zur K96 kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die rechtsseitig beginnende Leitplanke auf. Circa 50 Meter weiter verließ dieser die Leitplanke wieder und setzte mit allen vier Rädern erneut auf der Straße auf. Anschließend kam der Pkw in dem gegenüberliegenden Straßengraben zum Stehen. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Ausgelaufenes Öl wurde durch die Straßenmeisterei von der Fahrbahn beseitigt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 0,51 Promille. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

OTS: Polizeidirektion Koblenz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117712 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117712.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard PHKin Wickert Telefon: 06742/ 809-0 piboppard@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.