Polizeidirektion Koblenz / Verkehrsunfall mit mehreren ...

Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten - B327, Kreuzung Völkenroth / K24 (Dienstgebiet der PI Simmern)

Koblenz / Simmern - Am heutigen Tag, gegen 11:55 h, ereignete sich an der benannten Kreuzung ein Verkehrsunfall, bei dem insgesamt drei Personen verletzt wurden. Eine Person musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Ein 58-Jahre alter Fahrzeugführer aus dem Kreis Bad Kreuznach fuhr in Fahrtrichtung Völkenroth in den Kreuzungsbereich ein, obwohl auf der B327 ein vorfahrtberechtigtes Wohnmobil in Fahrtrichtung Hermeskeil fuhr. Es kam zum Zusammenstoß.

Beide Fahrzeuge schleuderten neben die Fahrbahn auf eine Wiese bzw. in einen Graben. Der Fahrer des o.g. PKW wurde leicht verletzt. Seine Beifahrerin schwer, jedoch nicht lebensgefährlich. Der Fahrer des Wohnmobils blieb unverletzt, seine Beifahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt.

An beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden, der sich insgesamt auf ca. 50.000 Euro belaufen dürfte. Die B327 musste im Bereich der Unfallstelle zwecks Fahrzeugbergung und Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

