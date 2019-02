Polizeidirektion Koblenz / Verkehrsunfall mit schwerverletzter ...

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person - Mülheim-Kärlich, K 96/Fraunhofer Straße

Andernach - Am 24.02.2019 gegen 14:20 Uhr befuhr der 57-jährige Fahrer eines Transporters die Fraunhofer Straße in Mülheim-Kärlich aus Richtung Siedlung-Depot kommend in Fahrtrichtung K 96. An der Einmündung zur K 96 beabsichtigte der Fahrer des Transporters nach links auf die K 96 in Fahrtrichtung Koblenz-Bubenheim abzubiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden 49-jährigen Rennradfahrer, welcher seinerseits geradeaus in Richtung Mülheim-Kärlich weiterfahren wollte. Im Anschluss kam es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer schwerverletzt und umgehend in ein nahegelgenes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste der Einmündungsbereich für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden.

