Polizeidirektion Koblenz / Verkehrsunfall zwischen PKW-Fahrer ...

Verkehrsunfall zwischen PKW-Fahrer und Fahrradfahrer in Lahnstein - Polizei sucht Zeugen

Lahnstein - Am Freitag, 25.05.2018, gegen 16:40 Uhr kam es auf der Brückenstraße in Lahnstein zu einem Verkehrsunfall. Dabei stießen ein 60-jähriger PKW-Fahrer eines roten Kleinwagens und ein 22-jähriger Fahrradfahrer seitlich zusammen, wobei der Fahrradfahrer stürzte und sich verletzte. Der Unfall ereignete sich ungefähr auf Höhe der Einmündung der beiden Straßen Brückenstraße/Auf Brühl kurz vor dem Globus Supermarkt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Lahnstein, Telefon 02621-9130, in Verbindung zu setzen.

