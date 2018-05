Polizeidirektion Koblenz / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Lahnstein - Am 30.05.2018 zwischen 10:45 Uhr und 12:30 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Straße Hohenrhein in Lahnstein.

Hierbei stie der unbekante Unfallverursacher, hierbei handelte es sich vermutlich um einen Pkw, gegen den ordngsgemäß geparkten Pkw des Geschädigten. Hierbei wurde die hintere Stoßstange beschädigt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lahntein unter 02621/913-0

