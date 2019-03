Polizeidirektion Koblenz / Verkehrsunfallflucht, B50, Simmern

Verkehrsunfallflucht, B50, Simmern

Simmern - Am 20.03.2019 kam es vermutlich zwischen 21.30 Uhr und 22.20 Uhr zu einen Verkehrsunfall in der Gemarkung Simmern, Auffahrt zur B50 (Simmern-Mitte), Fahrtrichtung Rheinböllen. In der Auffahrt kam ein unbekanntes Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr dabei einen Leitpfosten und ein mobiles Verkehrszeichen. Dabei beschädigte er sich wahrscheinlich die Ölwanne (größere Öllache festgestellt) und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Im weiteren Verlauf der B50 können an zwei Haltebuchten Ölflecken festgestellt werden, die offenbar von Verursacher stammen dürften. Weitere Hinweise liegen derzeit nicht vor.

