Polizeidirektion Koblenz / Verkehrsunfallflucht Verursacher ...

Verkehrsunfallflucht Verursacher gesucht

Lehmen - Am 15.8. zwischen 08:30 und 16:30 Uhr stieß ein bisher unbekanntes Fahrzeug in Lehmen in der Bergstraße gegen die Hauswand des Anwesens Hausnummer 2. Es entstand ein erheblicher Schaden, der nach der Höhe durch einen Lkw oder ähnliches großes Fahrzeug verursacht worden sein dürfte. Es handelt sich um eine Engstelle mit Steigung, wo es des Öfteren dazu kommt, dass begegnende Fahrzeuge ausweichen und rückwärts rangieren müssen. Sollte jemand entsprechende Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Schaden in Zusammenhang stehen, bitte Meldung an die Polizeiwache Brodenbach.

OTS: Polizeidirektion Koblenz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117712 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117712.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Brodenbach

Telefon: 02605-98021510 www.polizei.rlp.de/pd.koblenz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.