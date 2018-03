Polizeidirektion Koblenz / VU Flucht in Bendorf- Stromberg

VU Flucht in Bendorf- Stromberg

Bendorf - Am 25.03.2018, gegen 00:40 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass sein PKW, den er in der Westerwaldstraße in Bendorf-Stromberg abgestellt hatte, beschädigt sei. Das Fahrzeug stand am rechten Fahrbahnrand und sowohl seinem wie auch einem weiteren Fahrzeug wurde der Außenspiegel abgefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Unfallzeit dürfte vom 24.03.2018, 17:00 - 00:30 Uhr sein.

Die Polizei Bendorf bitte darum, dass sich Zeugen die etwas zu dem Unfallgeschehen sagen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bendorf unter der 02622-94020 oder pibendorf@Polizei.rlp.de zu melden.

OTS: Polizeidirektion Koblenz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117712 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117712.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz Pi Bendorf,

Telefon: 02622-9402-0 www.polizei.rlp.de/pd.koblenz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.