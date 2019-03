Polizeidirektion Koblenz / VU mit verletztem Radfahrer

VU mit verletztem Radfahrer

Pfaffenheck - Am Samstag, 30.03.19, um 17:45 Uhr befuhr ein 65-jähriger Fahrer eines Opel aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis die K 71 von Pfaffenheck in Richtung Oberfell. Beim Überholen einer Gruppe von Radfahrern berührte er das Rad eines 55-jährigen aus dem Bonner Raum mit dem rechten Außenspiegel an dessen Lenker, woraufhin der Radfahrer stürzte . Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht, erlitt aber glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Dies ist auch dem Helm zu verdanken, der ihn vor Schlimmerem bewahrt hat. Merke : Der Radhelm rettet Leben.

