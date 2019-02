Polizeidirektion Koblenz / Wochenendpressemeldung der Polizei ...

Wochenendpressemeldung der Polizei Andernach vom 15.-17.02.2019

Andernach - Fahren ohne Fahrerlaubnis Weißenthurm, K44 Am Freitag, den 15.02.19, konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt werden, dass der Führer des PKW lediglich im Besitz einer ausländischen und in Deutschland nicht anerkannten Fahrerlaubnis war. Der Umstand war dem Fahrer bestens bekannt, ignorierte das Verbot Fahrzeuge in Deutschland zu führen jedoch schlichtweg. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Fahren unter Drogeneinfluß Andernach, Ludwig-Rosenberg-Straße In Andernach wurde am Samstag um 12:27 Uhr ein Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 20jährige Fahrer unter akutem Drogeneinfluß stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Eine Blutprobe entnommen. Die Tat beanzeigt und der Führerschein sichergestellt.

Verkehrsunfallflucht Kruft, Alte Chaussee/Bundesstraße Am Freitag, den 15.02.19, kam es gegen 12:00 Uhr auf dem Kundenparkplatz der Sparkasse in Kruft zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei streifte die, durch den Geschädigten als ältere Dame bezeichnete Fahrzeugführerin, vermutlich beim Ausparken das neben ihr geparkte Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt. Hinweise zu Fahrzeugtyp oder Kennzeichen sind nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Andernach, Koblenzer Straße Am Freitag, den 15.02.19, konnte in der Koblenzer Straße in Andernach ein Roller auf dem Gehweg fahrend festgestellt werden. Im Rahmen der Kontrolle gab der Fahrer an, seinen Führerschein und die Fahrzeugpapiere zu Hause vergessen zu haben. Recherchen ergaben jedoch, dass der Mann gar nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Raub Andernach, Erfurter Straße In den frühen Morgenstunden des 16.02.19, kam es vor einem Lebensmittel Discounter in der Erfurter Straße in Andernach zu einem Raub. Ein Angestellter beabsichtigte die Schleusentüre des Discounters zu öffnen, um dort Backwaren anzuliefern. Beim Öffnen der Außentür wurde er von vier maskierten Männern angegriffen und mit einem Gegenstand auf den Kopf niedergeschlagen. Nachdem die Täter vergeblich versuchten in das Innere des Verkaufsraumes zu gelangen und auch bei dem Opfer kein Geld zu erbeuten war, flüchteten diese weiter die Erfurter Straße entlang in Richtung Innenstadt.

Das Opfer blutete stark am Kopf und mußte zur Behandlung ins Krankenhaus. Zum Glück wurde er nur leicht verletzt und konnte das Krankenhaus bereits zeitnah verlassen.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.

Sachbeschädigung an PKW Andernach, Auf der Schmitt Am Samstag, den 16.02.19, gegen 16:20 Uhr, schlugen zwei Jugendliche die Heckscheibe eines geparkten PKW in der Straße "Auf der Schmitt" in Andernach ein. Anschließend flüchteten sie auf ihren Fahrrädern in unbekannte Richtung. Es liegen bislang keine Täterhinweise vor.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.

Müllablagerung von Altreifen Kruft, K 52 In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden zwischen der K 52, Ausfahrt Kruft-West, und der Bahnlinie Andernach-Mendig eine LKW-Ladung Altreifen illegal entsorgt. Aufgrund der Menge der Altreifen und der Spurenlage vor Ort muß derzeit davon ausgegangen werden, dass die unbekannten Täter mit einem LKW, mindestens mit einem Klein-LKW, die Altreifen dorthin verbracht haben müssten.

Sachdienliche Hinweise werden an die Verbandsgemeindeverwaltung Pellenz, Tel.: 02632/2990, an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder per E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.

