Polizeidirektion Koblenz / Wohnhausbrand

Wohnhausbrand

Lahnstein - Am 09.01.18, um 20:15 Uhr, kam es in Lahnstein in der Johannesstraße 2 zu einem Wohnhausbrand. Aus bislang ungeklärten Gründen brach in der Küche einer Wohnung im ersten Obergeschoß Feuer aus. Die 8 Hausbewohner, darunter zwei Kinder, konnten sich glücklicherweise, bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem Wohnhaus begeben und in Sicherheit bringen. Alle Bewohner kamen zur vorsorglichen Untersuchung in umliegende Krankenhäuser. Die zwei Löschzüge der Feuerwehr Lahnstein konnten gegen 21:00 Uhr das Feuer löschen. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

