Polizeidirektion Koblenz / Zeugenaufruf - Böller aus fahrendem ...

Zeugenaufruf - Böller aus fahrendem Auto auf Personen geworfen

Andernach - Am Mittwoch, den 27.02.2019 um ca. 17:30 Uhr, wurde in der Koblenzer Straße in Andernach aus einem fahrenden Auto heraus, ein angezündeter Böller auf die Bushaltestelle "Rasselstein" geworfen, der dort auch explodierte. Eine Verkehrsteilnehmerin beobachtete die Situation und konnte erkennen, wie 2-3 junge Frauen möglicherweise von dem Böller getroffen wurden, mindestens aber vor ihm in Deckung gingen. Die umsichtige Verkehrsteilnehmerin kontaktierte sofort die Polizei, wodurch das Fahrzeug inklusive der beschuldigten Insassen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden konnte, bei der weitere Böller sichergestellt wurden.

Leider konnte die Polizei bislang jedoch nicht die möglichen Geschädigten ausfindig machen. Daher die Frage: Wer hat sich zum o.g. Zeitpunkt an der Bushaltestelle "Rasselstein" in Andernach aufgehalten und/oder hat Kenntnis von dem Vorfall?

Wir bitten die Geschädigten, sich umgehend mit der Polizei Andernach in Verbindung zu setzen.

