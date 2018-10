Polizeidirektion Koblenz / Zeugenaufruf nach Trickdiebstahl

Zeugenaufruf nach Trickdiebstahl

Vallendar - Am Dienstag, 09.10.2018, gegen 15:00 Uhr wurde ein 82-jähriger Vallendarer zum Opfer eines Trickdiebstahls. Nach seinem Einkauf in einem Supermarkt in der Rheinstraße in Vallendar wurde der Senior auf der Hellenstraße durch einen unbekannten Mann angesprochen, ob er ihm mit etwas Kleingeld aushelfen könne.

Der gutmütige Senior öffnete seine Geldbörse und suchte nach Münzen. Der Unbekannte griff derweil unbemerkt in das Scheinfach der Börse und entwendete sämtliche Geldscheine.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat, die zur Ergreifung des Täters führen können. Wer den Vorgang beobachtet und kann eine Beschreibung oder Fluchtrichtung des Täters angeben?

Hinweise bitte an: Polizeiinspektion Bendorf Tel.: 02622/9402-0 pibendorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.