Polizeidirektion Landau / 12.03.2019, 17.50 bis 17.55 Uhr ...

12.03.2019, 17.50 bis 17.55 Uhr Verkehrsunfallflucht

Landau - Eine junge blonde Frau beschädigte beim Vorbeifahren in der Bahnhofstraße einen geparkten PKW BMW am linken Außenspiegel und entfernte sich danach unerlaubt in Richtung Arzheim. Laut einer Zeugin vor Ort, die noch mit der Geschädigten gesprochen hatte, handelte es sich um einen weißen PKW, näheres nicht bekannt. Die Personalien der Zeugin sind auch nicht bekannt, da sie sich entfernte, noch bevor die Geschädigte diese notieren konnte. Die Zeugin und auch weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Landau zu melden.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.